DK ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಿಲ್ಲ; R ಅಶೋಕ್‌ ಕಿಡಿ!

R Ashok on CM DK Shivakumar: ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೇ ನಗರಗಳಿಗೆ ಗುಳೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ದುಡಿಯಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಇನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಬರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಅವರು ಫೈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತೆರಳಿರುವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ಫೈಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ರೈತರು, ಜನರು, ಬಡವರು, ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರು ಬರಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಗೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಅಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿಲ್ಲ 38 ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ 50 ದಿನ ಆದರೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಮೊಳಕೆ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದೇ, ಇರುವ ದುಡ್ಡುವನ್ನು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಿತ್ತನೇ ಮಾಡಿರುವುದು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲೆಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಬಕಾರಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಖಾಜಾನೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಏನಾಗಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ದಿನ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜಲಾಶಯಗಳು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿವೆ. ಇವರ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಳ್ಳಾರಿಯ 5 ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ನಬದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾ ಏನು?, ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಲ್ಲ, ಮೇವಿಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆ ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂದರೇ ಏನಾದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.