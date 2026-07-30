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DK ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಿಲ್ಲ; R ಅಶೋಕ್‌ ಕಿಡಿ!

ಎಲ್ಲ ಜಲಾಶಯಗಳು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿವೆ. ಇವರ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಳ್ಳಾರಿಯ 5 ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ನಬದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 30, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:17 PM IST
DK ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಿಲ್ಲ; R ಅಶೋಕ್‌ ಕಿಡಿ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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