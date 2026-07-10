ಮಳೆ ಕೊರತೆ... ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟ ವಲಸೆಯತ್ತ ಜನತೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಸುಮಾರು 40 ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾಳೆ. ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ನಂತರ, ಈ ಗುಂಪು ನಗರದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೆಲಸದ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜನಸಂದಣಿ ಸುಮಾರು 50% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಸಿಗದೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು ಇತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಗಂಗಾಪುರ ಬಳಿಯ ಹಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಬೆಳೆಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ, ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲದ ಆತಂಕಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟದ ವಲಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂತಹ ಜನರು ಹತ್ತಿರದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ. ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳತ್ತ ತೆರಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಪರದಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.. 2023ರ ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಅವರ ಏಳು ಜನರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಈ ವರ್ಷ ಆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು.ಖಾರಿಫ್ ಋತುವಿನ ನಂತರ ವಲಸೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಮೊದಲೇ ಹೊರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು,ಜನ ಜೀವನ ಅತಂತ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಕಳಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರ ಜೀವನ ಭಾರೀ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲವೆಂದು ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಪ್ರವಾಸಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.