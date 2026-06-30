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ಮಳೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಮೊರೆ!.. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

RainPrayer: ಮಳೆಗಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ರೆ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಯೊಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 30, 2026, 06:36 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:36 AM IST
ಮಳೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಮೊರೆ!.. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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