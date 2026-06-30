ಮಳೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಮೊರೆ!.. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

RainPrayer: ಮಳೆಗಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ರೆ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಯೊಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಲೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ಪುರಾತನ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಪುರಾತನ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಶಿವಲಿಂಗವಿರುವ ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೊ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಸದ್ಯ ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ಊರ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದು ಶಿವಲಿಂಗವಿರುವ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಸುರಿದು ವರಣನ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳೂ ಕಳೆದರೂ ಮಳೆ ಬಾರದಿರೊದಕ್ಕೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ನದಿ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ ತುಂಬಿಹರಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಅಭಾವದಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
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