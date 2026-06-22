ಗದಗ: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ನಂಬಿ, ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿನ ಇಳೆ ಕಾದು ಕುಂತಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಯಾಕೊ ಈತನಕ ಮಳೆರಾಯ ತನ್ನ ಮುನಿಸು ಮಾತ್ರ ಮುರಿತಿಲ್ಲ.ಹಂಗಾಮು ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದ್ರೂ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಮಳೆ ಮಾತ್ರ ಮರಿಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಇದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲದ ಕರಾಳ ಛಾಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಅನ್ನೊ ಆತಂಕ ಅನ್ನದಾತರದ್ದು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅನ್ನದಾತ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಲಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ರೈತ ಮಾತ್ರ, ಸ್ಪಿಂಕ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಸಿ, ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯಲಿ ಅಂತಾ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ.
ಹೌದು, ನೀವು ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಣೋದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ.ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಭೀಕರತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದ ಜಮೀನು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಳೆಗಾಗಿ ಮುಗಿಲಿನತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿದ ರೈತ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತನ ಬದುಕು ಕಾಣುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ.ಆದ್ರೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿ ಗೊಜನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ, ಬಾಪೂಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಎಂಟು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂನ ನೀರನ್ನು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಸುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಾರು ರೈತರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿನ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪವಾದ್ರೂ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿದ್ದು, ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕಮರುತ್ತಿವೆ. ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಏರುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಬಾರದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರ ಪರಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ರೈತರು ಮಳೆರಾಯನ ನಂಬಿ ತಮಗಿದ್ದ ಚೊಟುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಬಿತ್ತಿನೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಹುತೇಕ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳು ಈಗಲು ಖಾಲಿ-ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಆದ್ರೆ ರೈತ ಬಾಪುಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ರೈತರು ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಮಳೆಯಿಂದ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾದ ನೀರಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸುಮಾರು 15 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಪಿಂಕ್ಲರ್ ಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಬಿತ್ತಿದ ಈಡೀ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಲಕ್ಷ-ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಸೂಲ ಮಾಡಿ, ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸಿ ಭೂತಾಯಿಯ ಒಡಲು ತುಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ, ಬಿತ್ತಿ ವಾರಗಳು ಕಳೆದ್ರು ಕೂಡ, ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿತ್ತು. ಮಳೆ ಬರೋವರ್ಗೂ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಇಂತಹ ದುಸ್ಸಾಸಹಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ರೈತ.
ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗಳು ಕೂಡ ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿವೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆ ನೋಡಲಾಗದೇ ಕೆಲವೆಡೆ ರೈತರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಜಮೀನು ಹರಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ಸಸಿ ಹಂತದಲ್ಲೆ ಕಮರಿ ಹೋಗಿ ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕಗೊಳಿಸಿವೆ. ಹಾಗೇ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಸರು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಬೆಳೆಗಳು ಹಸಿರಿನಿಂದ ನಳನಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಟ ಮಳೆ ನಡುವೆಯೇ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದ ಹೆಸರು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹತ್ತಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಗೆ ಈಗ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ. ಮಳೆ ಅವಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಫಸಲು ಕೈಕೊಡುವ ಲಕ್ಷಣ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೊ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನದಾತರು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಕಸರತ್ತೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಯಾರೂ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕೇಳೋರು ಯಾರು. ಯಾವೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಲಿ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ನಮ್ಮತ್ತ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅನ್ನದಾತರು.
ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಸರು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಹತ್ತಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಮತ್ತು ಅಲಸಂದೆ ಹೀಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಯಾ ಭಾಗದ ಜಮೀನಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದ್ದು, ತೇವಾಂಶ ಇರುವ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡದಿವೆ. ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆ ಸಹ ಒಡೆದಿಲ್ಲ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ, ಉಳುಮೆ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ರೈತರು, ಮುಗಿಲಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೈತನ ಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಂತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆರಾಯ ತನ್ನ ಮುನಿಸು ಮುರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರೈತರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ.