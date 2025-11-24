English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲ್ಲ: ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ಲೇವಡಿ

Karnataka Political: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಜಗಳ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಖುರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 24, 2025, 10:29 AM IST
  • ಸಿಎಂ ಖುರ್ಚಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ದು vs ಡಿಕೆಶಿ ಫೈಟ್
  • ಖುರ್ಚಿಗಾಗಿ ಉಭಯ ಬಣದಿಂದ ಬಲಾಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ
  • ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಜಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಲೇವಡಿ

ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲ್ಲ: ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ಲೇವಡಿ

CM Chair Fight In Karnataka: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು, ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರೂ ಸಿಎಂ ಖುರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲ್ಲ ಎಂದವರು ಹೇಳಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕುರ್ಚಿ ಕಾದಾಟದ ನಡುವೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ..! ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಮಾತುಕತೆ ಹಿಂದಿನ ಮೆಸೇಜ್‌

ಹೆಚ್ಡಿಡಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶ: 
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೆಗೌಡರು ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೇವೆಗೌಡರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಅಧಿಕಾರ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ನಾನೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ: ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಶನ್‌ ಟೆನ್ಶನ್..!

ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಖುರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪತನವಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

