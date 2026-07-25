ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಘಟಕ: ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಟನ್ ಒಣತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ!

Hubballi Green Charcoal Plant: ಅವಳಿ ನಗರಗಳಾದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇದೀಗ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಹಾರವೊಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಗಬ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಣ ಕಸವನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ‘ಹಸಿರು ಇದ್ದಿಲು’ (Green Charcoal) ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 200 ಟನ್ ಒಣತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಘಟಕವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಇಂತಹ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೆಯದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಣುವ ಒಣ ಕಸವನ್ನ ಕೇವಲ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅದನ್ನೇ ಇಂಧನದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದರಿಂದ ಕಸದ ರಾಶಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಟನ್ ಒಣ ಕಸ ಸಂಸ್ಕರಣೆ
ಗಬ್ಬೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಘಟಕವು ಪ್ರತಿದಿನ ಗರಿಷ್ಠ 200 ಟನ್ ಒಣತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಹನೀಯ ಒಣ ಕಸವನ್ನ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು 30ರಿಂದ 35%ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಇದ್ದಿಲಿನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಘಟಕಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಟನ್ ಒಣ ಕಸವನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 60–70 ಟನ್ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಘಟಕವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 120 ಟನ್ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಇದ್ದಿಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಸದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಸವನ್ನ ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ; ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ. ‘Torrefaction’ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಬಿಸಿಮಾಡಿ ‘ಟೊರಿಫೈಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್’ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಇದ್ದಿಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ದಹನೀಯ ಒಣತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಉಪಯುಕ್ತ ಇಂಧನ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ.
ಗಬ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಘಟಕ
Turning Waste into Green Energy!
Hubballi-Dharwad Municipal Corporation is set to make history with South India's first Green Charcoal Production Facility, transforming municipal waste into a sustainable source of energy.#hdmc | #hublidharwad | #hubli | #dharwad | #NTPC | pic.twitter.com/nyAWqwZpQS
— Hubballi-Dharwad Municipal Corporation (@HdmcHubliDwd) June 27, 2026
ಈ ಘಟಕವನ್ನ NTPCಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ NTPC Vidyut Vyapar Nigam Ltd. (NVVN) ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (HDMC) ಒದಗಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಕದ ಜಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕುರಿತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಗಬ್ಬೂರು ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ₹157 ಕೋಟಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಾ?
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಗರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಕಸವನ್ನ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಸಮಸ್ಯೆ, ದುರ್ವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಣ ಕಸವನ್ನ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಘಟಕದ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ 150 ಟನ್ ಒಣ ಕಸ ಪೂರೈಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿ
ಘಟಕದ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 72 ಗಂಟೆಗಳ ನಿರಂತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 2027ರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಹಸಿರು ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ
ಒಣ ಕಸದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಹಸಿರು ಇದ್ದಿಲನ್ನ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಇಂಧನದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನುಸರಣೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿದೆ. ಘಟಕವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಇದರ ನೈಜ ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಅವಕಾಶ
ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಗೂ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ, ಸಾಗಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಯೋಜನೆಯಿಂದ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೊಸ ಗುರುತು
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಈ ಯೋಜನೆ ನಗರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಟನ್ ಒಣ ಕಸ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಹಸಿರು ಇದ್ದಿಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಘಟಕದ ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನ ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಣತ್ಯಾಜ್ಯ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಘಟಕವನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಹಾರದತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಬಹುದು.