33 ದಿನಗಳ‌ ಕಾಲ ಅನ್ನ, ನೀರು ಇಲ್ಲದೇ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ.. ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಯಘೋಷ

Sri Rajoteshwara Shivacharya Swamiji Shiva Yoga Samadhi: ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುಳುತ್ತಿದ್ದರು. 775 ಗಂಟೆ, ಅಂದ್ರೆ 33 ದಿನಗಳ ಕಾಲ, ಅನ್ನ, ನೀರು, ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಅಪರೂಪದ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಯೋಗವನ್ನು 33 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಭಕ್ತ ಸಮೂಹವು ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಭಕ್ತಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತ್ತು.
ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ್ಯ
775 ಗಂಟೆ, 33 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಗಳು
ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತೂರು ಬೆಂತೂರು ಗ್ರಾಮ
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಬೂದೀಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ
ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜೋಟೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಇಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತೆರವು ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತರು
ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ
ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕುಳತ್ತಿದ್ದರು. ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತೂರು ಬೆಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಬೂದೀಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಜೂನ್ 3ರಂದು ಶ್ರೀರಾಜೋಟೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗದ ಎದುರು ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು.
ಒಟ್ಟು 775 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ, ಅಂದರೆ 33 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಂದು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಬಂದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಭಕ್ತರು "ಜೈ ಶ್ರೀ ಬೂದೀಶ್ವರ", "ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ" ಎಂಬ ಜಯಘೋಷಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು.
ಇನ್ನೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸ್ವತಃ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಲೋಕನ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾರಿ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವು.
ಶ್ರೀಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂತೂರು ಬೆಂತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ 33 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಕಠಿಣವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಂದು ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಪುಳಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.