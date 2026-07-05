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33 ದಿನಗಳ‌ ಕಾಲ ಅನ್ನ, ನೀರು ಇಲ್ಲದೇ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ.. ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಯಘೋಷ

ಕಳೆದ ಜೂನ್ 3ರಂದು ಶ್ರೀರಾಜೋಟೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗದ ಎದುರು ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 05, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:03 PM IST
33 ದಿನಗಳ‌ ಕಾಲ ಅನ್ನ, ನೀರು ಇಲ್ಲದೇ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ.. ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಯಘೋಷ
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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