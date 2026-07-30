ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಣ ಹ*ತ್ಯೆ ಶಂಕೆ

Suspicion of foeticide in Bagalkote city: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ 50 ಹಾಸಿಗೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗಲಕ್ಮೀ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರದ 50 ಹಾಸಿಗೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುವ ಅವರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು,ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ಡಿಲೇವರಿ ಆಗುತ್ತೆ.ಆದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನನ ವಾಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನ ಜಾಸ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಜನನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಬ್ರೂಣಹತ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕುರಿತು ಡಿ.ಹೆಚ್. ಓ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ ಯರಗಲ್ ಅವರನ್ನ ನಾಗಲಕ್ಮೀ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಇನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡೋಕೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರೇ ನೌಕರರಿದ್ದು,ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು,ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಯವರು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ;ರಾಮಾಯಣ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಯಶ್ದೇ ಸದ್ದು!.. Ramayana ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿ