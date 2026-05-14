Hubballi–Vijayapura Special Trains Short-Terminated Due to Repair Works: ಮುಳವಾಡ–ಜುಮನಾಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ವಿಜಯಪುರ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದ್ದು, ಕೆಲ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ.
SWR Announces Temporary Changes in Hubballi-Solapur Rail Service: ಮುಳವಾಡ–ಜುಮನಾಳ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ವಿಜಯಪುರ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳು ರದ್ದಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ನಡುವಿನ ಮುಳವಾಡ (MVD)–ಜುಮನಾಳ (JML) ಮಧ್ಯದ ಎಲ್ಸಿ ನಂ. 75ರಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಕೆಲ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಬಾಗಶಃ ರದ್ದು!
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ವಯ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 56906 SSS ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಸೋಲಾಪುರ ರೈಲು ದಿನಾಂಕ 14ರ ಮೇ 2026ರಂದು SSS ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ವಿಜಯಪುರ ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ತನ್ನ ಸಂಚಾರ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬದಲಾಗಿ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ತನ್ನ ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66501 SSS ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ವಿಜಯಪುರ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ದಿನಾಂಕ 14ರ ಮೇ 2026ರಂದು ಈ ರೈಲನ್ನು ಕುಡಗಿ (KDGI)–ವಿಜಯಪುರ ನಡುವೆ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕುಡಗಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66502 ವಿಜಯಪುರ–SSS ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ದಿನಾಂಕ 15 ಮೇ 2026ರಂದು ಈ ರೈಲನ್ನು ವಿಜಯಪುರ (BJP)–ಕುಡಗಿ (KDGI )ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ವಿಜಯಪುರ ಬದಲಿಗೆ ಕುಡಗಿ ನಿಂದ (KDGI) ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುಬೇಕು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.