Today water level of Tungabhadra reservoir: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು ರೈತರು ಕೊಂಚ ನಿಟ್ಟುಸಿರುವ ಬಿಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನವ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಜಲಾಶಗಳು ತುಂಬಿದರೆ ಇಡೀ ಜೀವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ. ಸದ್ಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ನಂಬಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರು, ಜನರು, ದನಕರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಜೀವಸಂಕುಲು ಬದುಕುತ್ತಿವೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬುತ್ತದೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುವ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 40,750 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಒಳಹರಿವು ಇದೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 42,114 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 1623.68 ಅಡಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 72.264 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 105.788 ಟಿಎಂಸಿ ಅಗಿದ್ದು ತುಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ 32,247 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1,514 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಎಲ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ 481 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿವು ಇದೆ. ಎಲ್ಎಲ್ಸಿ ಟಿಬಿ ಬೋರ್ಡ್ ಗಡಿಗೆ 320 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿವು ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 1626.06 ಅಡಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 80.003 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಉತ್ತಮ ಒಳಹರಿವು ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ
40,750 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಒಳಹರಿವು
ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 42,114 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿದುಬಂದಿದೆ
ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 1623.68 ಅಡಿಗೆ ಏರಿಕೆ
ಸದ್ಯ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 72.264 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ
ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 105.788 ಟಿಎಂಸಿ
ತುಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ 32,247 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ
ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1514 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ