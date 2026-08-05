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ತಿಮ್ಮಾಪುರ- ನಂಜಯ್ಯನಮಠ ವೈರಲ್‌ ಆಡಿಯೋ ನಿಜವೇ?.. ಧ್ವನಿ ಅವರದ್ದೇ ಎಂದ ನೂತನ ಸಚಿವ!

ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಕುತಂತ್ರ ರಾಜಕಾರಣ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇದಾವೆ. ಸ್ವಪಕ್ಷದವರೇ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋಕೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, 

Written ByBhimappa
Published: Aug 05, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:21 PM IST
ತಿಮ್ಮಾಪುರ- ನಂಜಯ್ಯನಮಠ ವೈರಲ್‌ ಆಡಿಯೋ ನಿಜವೇ?.. ಧ್ವನಿ ಅವರದ್ದೇ ಎಂದ ನೂತನ ಸಚಿವ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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