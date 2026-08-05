ತಿಮ್ಮಾಪುರ- ನಂಜಯ್ಯನಮಠ ವೈರಲ್‌ ಆಡಿಯೋ ನಿಜವೇ?.. ಧ್ವನಿ ಅವರದ್ದೇ ಎಂದ ನೂತನ ಸಚಿವ!

Minister Vijayananda Kashappanavara: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಜಿ ನಂಜಯ್ಯನಮಠ ಅವರು ಎನ್ನಲಾದ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ನೂತನ ಸಚಿವ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ತಾಯ್ಗಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಅವರೇ ಅನ್ನೋದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೂತನ ಸಚಿವ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಕಳಕಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್, ಅವರದ್ದೇ ಆಡಿಯೋ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೂ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಧ್ವನಿ ಅವರದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರದ್ದೇ ಧ್ವನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೊಸದು ಏನಲ್ಲ. ಇಂತಹವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದೇ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಚಿವರಾದಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ವಿಜಯಪುರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಕುತಂತ್ರ ರಾಜಕಾರಣ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇದಾವೆ. ಸ್ವಪಕ್ಷದವರೇ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋಕೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮವರೇ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಯಾರು ಯಾರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಈ ಮೊದಲು ಪಕ್ಷ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. ಆರ್.ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಜಿ ನಂಜಯ್ಯನಮಠ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ, ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವರು ಅವರಿಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಅನುಭವ ಇದ್ದವರು. ನಂಜಯ್ಯನಮಠ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್.ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದವರು. ಅವರು ಸೋತಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಿವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಳಕಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಚಿವ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಚ್ಚಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರವರೆ ಆರ್.ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಮತ್ತು ನಂಜಯ್ಯನಮಠ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ನೋವು ಆಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.