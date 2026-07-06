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ಮೊಬೈಲ್‌ ಟಾರ್ಚ್‌ ಬೆಳಕಿನಿಂದ KSRTC ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ಪಯಾಣ!.. ಎಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿ?

ಕಲಬುರಗಿ: ಬಸ್‌ನ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ ಹಾಳದ ಬಳಿಕ ಮೊಬೈಲ್‌ ಟಾರ್ಚ್‌ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕನ  90 ಕಿ.ಮೀ ಪಯಾಣ ಬೆಳಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 06, 2026, 06:38 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:38 AM IST
ಮೊಬೈಲ್‌ ಟಾರ್ಚ್‌ ಬೆಳಕಿನಿಂದ KSRTC ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ಪಯಾಣ!.. ಎಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿ?
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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