ಮೊಬೈಲ್‌ ಟಾರ್ಚ್‌ ಬೆಳಕಿನಿಂದ KSRTC ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ಪಯಾಣ!.. ಎಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿ?

ಕಲಬುರಗಿ: ಬಸ್ನ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಹಾಳದ ಬಳಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕನ 90 ಕಿ.ಮೀ ಪಯಾಣ ಬೆಳಸಿರುವ ಘಟನೆ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕೊನೆಯ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ 90 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ (ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ) ಬಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಏಕಾಏಕಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ಕಗ್ಗತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಟಾರ್ಚ್ ಬಳಸಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಾಲಕ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಟಾರ್ಚ್ ಮೂಲಕ ಕತ್ತಲೆಯಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ 'ಗ್ಯಾರಂಟಿ' ಆಡಳಿತದ ದುಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ.
ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ (KKRTC) ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ವಾಹಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿಡಿದು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ದುಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ.
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ… pic.twitter.com/8rCV1khJVu
— Janata Dal Secular (@JanataDal_S) July 5, 2026
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲಬುರಗಿಯ ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕೊನೆಯ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ 90 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಆರಿದವು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="kn" dir="ltr">ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ 'ಗ್ಯಾರಂಟಿ' ಆಡಳಿತದ ದುಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ.<br><br>ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ (KKRTC) ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ವಾಹಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿಡಿದು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ದುಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ.<br><br>ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ… <a href="https://t.co/8rCV1khJVu">pic.twitter.com/8rCV1khJVu</a></p>— Janata Dal Secular (@JanataDal_S) <a href="https://x.com/JanataDal_S/status/2073654964015034697?ref_src=twsrc%5Etfw">July 5, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಜೆಡಿಎಸ್, ಚಾಲಕ ಜನರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಿರುವುದು ಆಡಳಿತದ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ "ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ" ತೋರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ) ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಹೊಸ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗುಜ್ರಿಗೆ (ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ಯಾರ್ಡ್) ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. "ಅಮಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ" ಎಂದು ಜೆಡಿ(ಎಸ್) ಹೇಳಿದೆ, ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಶೆಹಜಾದ್ ಪೂನವಾಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. "ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸ್ಥಿತಿ: ಖಾತಾ ಖಾತ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾದರಿ" ಎಂದು ಪೂನವಾಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು "ಆರೋಗ್ಯ, ರಸ್ತೆಗಳು, ಮೆಟ್ರೋ, ಬಸ್, ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ" ಆದರೆ "ಗುಂಡಿಗಳು ತುಂಬಿದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಕಳಪೆ ಸಂಚಾರ, ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳಿಲ್ಲದ ಬಸ್ಗಳು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ, ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಒಳಜಗಳ" ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.