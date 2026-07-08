ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು.. ಗೃಹ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯ ಕಿಡಿ..!

CT Ravi anger against Priyank Kharge: ಈ ಹಿಂದೆ ಪಥಸಂಚಲನ ಮಾಡಲು ಪರವಾನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೊಡ್ಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಕುರಿತು ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ. ದೇಶ ದ್ರೋಹಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾನಡಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ ಪಾಪದ ಕೂಗು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವಾಗಿದೆ. ಅದು ಪಾರ್ಟಿಶನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಪಾಪದ ಕೂಸು ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡದೇ ಹೋದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳದೇ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ ರವಿ ಅವರು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ ರವಿ ಅವರು, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಶ್ರೀರಾಮನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡವರನ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಭಕ್ತರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲರಾಮನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಣಿಕೆಯ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡೊರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋವಾಗಿದೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ವಿರೋಧಿಸಿದವರು, ಇದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಮದೀಸಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಸಲು ನಿಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (AICC) ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರಾ?, ರಾಮ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟ ಇದೆ. ನೀವು ಈಗ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನೇ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೂಡಿಸಲು, ಎಣ್ಣೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲು ಆಗದಂತೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ಕಾಯ್ದೆ ಮೂಲಕ ಬಡದೇವಾಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷನೇ ಇದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂಲಕ ಭವ್ಯವಾದ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿರೋದು ಕಾಣಿಕೆ ಹಣ ಮಾತ್ರ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಬಂದು ನೋಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಾಶಿ, ಮಥುರಾ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವಂತೆ ಎಐಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನೋಡೊಣ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಬರ್ತಾರಾ ನೋಡೊಣ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರು ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.