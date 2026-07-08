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ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು.. ಗೃಹ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯ ಕಿಡಿ..!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಭಕ್ತರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 08, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:40 PM IST
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು.. ಗೃಹ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯ ಕಿಡಿ..!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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