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Davanagere Crime: ಹೆಂಡತಿಯಿಂದಲೇ ಗಂಡನ ಹ*ತ್ಯೆ, ಪುತ್ರನಿಂದ ಸಾಥ್‌ ; ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್‌

ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಡನ ಕಾಟ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ ಕೊಲೆಯನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ಆದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಕೃತ್ಯ ಮರೆಮಾಚಲು ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಗ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 04, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:09 PM IST
Davanagere Crime: ಹೆಂಡತಿಯಿಂದಲೇ ಗಂಡನ ಹ*ತ್ಯೆ, ಪುತ್ರನಿಂದ ಸಾಥ್‌ ; ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್‌
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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