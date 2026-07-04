Davanagere Crime: ಹೆಂಡತಿಯಿಂದಲೇ ಗಂಡನ ಹ*ತ್ಯೆ, ಪುತ್ರನಿಂದ ಸಾಥ್‌ ; ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್‌

ಗಂಡನ ನಿತ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ಚಟ, ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ನಿತ್ಯ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕುಡಿಯಲು ಹಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಡನ ಕಾಟ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ ಕೊಲೆಯನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಕೃತ್ಯ ಮರೆಮಾಚಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಗ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಗಂಡನಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಹೆಂಡತಿ
ಹೌದು, ಪತ್ನಿಯೇ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು 42 ವರ್ಷದ ಶಿವಪ್ಪ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ. ಆತನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ.
ಹೌದು, ಕಳೆದ ಜೂನ್ 22 ರಂದು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿವಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಗಂಡ ಶಿವಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ನಶೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತೇಲಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಬಳಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯಲು ಮತ್ತೆ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಪೀಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ನಂತರ ಶಿವಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾನೆ, ಈ ವೇಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಂಡನ ತಲೆ ಮೇಲೆಯೇ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಶಿವಪ್ಪ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.
ತಾಯಿಯಿಂದ ಕೊಲೆ, ಮಗನಿಂದ ಸಹಾಯ, ಗಂಡನ ಸಾವು!
ಇನ್ನು ತಾಯಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇತ್ತ ಮಗ ಹನುಮೇ ಗೌಡ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹನುಮೇ ಗೌಡ ಎಂದಿನಂತೆ, ಕೊಲೆ ನಡೆದ ದಿನವೂ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಡೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಗನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಗಿಸಿ ಯಾರೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೃತ ಶಿವಪ್ಪನ ಸಹೋದರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆಯಾದ ವೇಳೆ ಪುತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೊಲೆಯಾದ ತಂದೆಯ ಶವ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಗಿಸಲು ತಾಯಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಪುತ್ರ ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿತದ ಚಟ, ಕಾಟ ತಡೆಯಲಾರದ ಹೆಂಡತಿ, ಮದುವೆಯಾದ ಗಂಡನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೀಗ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಮಗನೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.