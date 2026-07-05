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Mobile Theft: ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಬಾಲಕ! ಖತರ್ನಾಕ್‌ ಖದೀಮರ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಬಸದಿ ಓಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಬಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಫೋನ್‌ ಕದ್ದುಕೊಂಡು (Mobile Theft) ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 05, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 01:56 PM IST
Mobile Theft: ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಬಾಲಕ! ಖತರ್ನಾಕ್‌ ಖದೀಮರ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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