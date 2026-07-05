Mobile Theft: ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಬಾಲಕ! ಖತರ್ನಾಕ್‌ ಖದೀಮರ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

Haveri: ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ (Haveri) ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಬಾಲಕ ಸೇರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಬಸದಿ ಓಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಬಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಫೋನ್ ಕದ್ದುಕೊಂಡು (Mobile Theft) ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಬಾಲಕ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಾವೇರಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಸದಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಖತರ್ನಾಕ್ ಕಳ್ಳರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಎಗರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯದ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಓರ್ವ ಬಾಲಕನು ಸಹ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ದೃಶ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮನೆ ಖಾಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮನೆಯ ಮುಂಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ, ಆ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸುತ್ತಾ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸೀದಾ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ.
ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಲಕನೋರ್ವ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕಳ್ಳರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡಾ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.