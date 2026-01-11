ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಮೂವರು ಯುವಕರಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ: ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆಯ ಬೆನ್ನುಬಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೇಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ವರ್ತಿಸಿ, ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.ಇದರಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಸಹ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಬಂಧಿತ ಕಡೆಯವರು ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಜನರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ವಿವಸ್ತ್ರ ಹಲ್ಲೆ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕಳ್ಳತನ, ದರೋಡೆ, ಚಾಕು ಇರಿತ, ಹೊಡೆದಾಟ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ ಎನಿಸುವಂತಿವೆ.ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಮಾಜ ತೆಗ್ಗಿಸುವ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ದುರುಳರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಸಹಾಯಕ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು.ಜನವರಿ 9 ರಂದು ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ.ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ.ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹಲವೆಡೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದಳು.ಆಕೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗ ಸ್ವಮೊಟೊ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ.ನಂತರ ಆಕೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಶಿವಾನಂದ, ಗಣೇಶ್, ಪ್ರದೀಪ್ ರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರದೀಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ.ಶಿವಾನಂದ, ಗಣೇಶ್ ರನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರೇ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ.ಅವರನ್ನ ಚನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆರೋಪಿಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ಐಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಾಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಮಹಿಳೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಗೂ ಗಂಡನಿಗೂ ಜಗಳವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಳು.ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹಾಗೆ ಬೇಡುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರು.
ಯುವಕರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಥಳಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಕ್ಕೆ ಶಿವಶಂಕರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಅಳಲು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದವು.ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ಪೊಲೀಸರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಸಾಹಸಪಟ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಆದರು.ಕಾಮುಕರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು.ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೋಸಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.ಇವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಕ್ಕೆ ತಾಂಡಾದವರ ಮೇಲೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಶಿಕ್ಕಲಿ ಸಮಾಜದ ಜನರು ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.ನಂತರ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿವಶಂಕರ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು.