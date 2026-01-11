English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಮೂವರು ಯುವಕರಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ: ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಜನರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ವಿವಸ್ತ್ರ ಹಲ್ಲೆ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕಳ್ಳತನ, ದರೋಡೆ, ಚಾಕು ಇರಿತ, ಹೊಡೆದಾಟ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ ಎನಿಸುವಂತಿವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 11, 2026, 05:08 PM IST
  • ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೈತೊಂದು ಮಾನವ ಸಮಾಜ ತಲೆತೆಗ್ಗಿಸುವ ಘಟನೆ
  • ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಹಲ್ಲೆ
  • ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ದುರುಳರು

Trending Photos

ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಂದ್ರೆ ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ! ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಆ ದಿನದಂದೇ..
camera icon5
Saturn in astrology
ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಂದ್ರೆ ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ! ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಆ ದಿನದಂದೇ..
ನೀವು ಖರೀದಿಸಿ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಗಳಿಸುತ್ತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ.. ನಿಮ್ಮ ಬಂಗಾರದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೇನು ಲಾಭ
camera icon6
Gold
ನೀವು ಖರೀದಿಸಿ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಗಳಿಸುತ್ತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ.. ನಿಮ್ಮ ಬಂಗಾರದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೇನು ಲಾಭ
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆ ಕಲೆಗಳು ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿವಿಯೇ..? ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಡ.. ಈ 6 ಸರಳ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿ
camera icon7
acne skin care
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆ ಕಲೆಗಳು ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿವಿಯೇ..? ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಡ.. ಈ 6 ಸರಳ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿ
ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಮೊದಲ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌..! ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಬದಲಾವಣೆ
camera icon6
Dhanush gowda
ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಮೊದಲ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌..! ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಬದಲಾವಣೆ
ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಮೂವರು ಯುವಕರಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ: ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆಯ ಬೆನ್ನುಬಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹಳೇಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ವರ್ತಿಸಿ, ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.ಇದರಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಸಹ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಬಂಧಿತ ಕಡೆಯವರು ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಜನರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ವಿವಸ್ತ್ರ ಹಲ್ಲೆ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕಳ್ಳತನ, ದರೋಡೆ, ಚಾಕು ಇರಿತ, ಹೊಡೆದಾಟ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ ಎನಿಸುವಂತಿವೆ.ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಮಾಜ ತೆಗ್ಗಿಸುವ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ದುರುಳರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಸಹಾಯಕ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಷ್ಯಾದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಯುಎಸ್: ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪರಮಾಣು ಸಂಘರ್ಷದ ಭೀತಿ...!

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು.ಜನವರಿ 9 ರಂದು ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ.ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ.ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹಲವೆಡೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದಳು.ಆಕೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗ ಸ್ವಮೊಟೊ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ.ನಂತರ ಆಕೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಶಿವಾನಂದ, ಗಣೇಶ್, ಪ್ರದೀಪ್ ರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರದೀಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ.ಶಿವಾನಂದ, ಗಣೇಶ್ ರನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರೇ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ.ಅವರನ್ನ ಚನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆರೋಪಿಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ಐಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಾಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಮಹಿಳೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಗೂ ಗಂಡನಿಗೂ ಜಗಳವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಳು.ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹಾಗೆ ಬೇಡುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ.. ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಇಲ್ಲ, 2.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದ 22 ವರ್ಷದ ಯುವಕ..!

ಯುವಕರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲ ಮುಖಂಡರನ್ನ  ಥಳಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಕ್ಕೆ ಶಿವಶಂಕರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ‌ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಅಳಲು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದವು.ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ಪೊಲೀಸರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಸಾಹಸಪಟ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಆದರು.ಕಾಮುಕರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು.ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೋಸಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.ಇವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಕ್ಕೆ ತಾಂಡಾದವರ ಮೇಲೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.‌ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಶಿಕ್ಕಲಿ ಸಮಾಜದ  ಜನರು ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.ನಂತರ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿವಶಂಕರ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು.

 

About the Author
Crime News in HubballiHubballi NewsHubballi UpdatesDharwad Updates

Trending News