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Dharwad: ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ; ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗಂಭೀರ

ಧಾರವಾಡದ (Dharwad) ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್‌ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ 14 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 10, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:35 AM IST
Dharwad: ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ; ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗಂಭೀರ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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