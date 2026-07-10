Gadag: ಸಾಲ ಪಡೆಯೋದು (Loan), ಸಾಲ ಕಟ್ಟೋಕಾಗದೇ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆಕೊರರ ಹಾವಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೂ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ್ಡಿ ಆಸೆಗಾಗಿ ಜೀವದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆಯೇ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ (Harasement) ಬೇಸತ್ತು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ (Selfie Video) ಮಾಡಿ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆಕೋರರ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಮುಗ್ಧ ಜೀವ ಬಲಿ..!
ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆಕೋರರ ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಓರ್ವ ಯುವಕ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಗದಗನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 38 ವರ್ಷದ ಸಂಪತ್ತ ದಂಡಗಿ ಎಂಬಾತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ. ಗದಗ ನಗರದ ಕರೆಮ್ಮ ಕಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆಕೋರರ ಕಿರುಕುಳ, ಧಮ್ಕಿಗೆ ಹೆದರಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಬಡ್ಡಿದಂಧೆಕೋರರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಜೊತೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ಪಾಲಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಗೌಡ ಕರಿಯನಗೌಡ್ರ ಎಂಬುವರು ಸಂಪತ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬಡ್ಡಿ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಂಪತ್ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡದೇ ಹೋದ್ರೆ ಪತ್ನಿ ಸ್ನೇಹಾಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆಕೋರ ಧರ್ಮಗೌಡ ಕರಿಯನಗೌಡ್ರ, ರವಿ ಶಿವನಗುತ್ತಿ ಎಂಬುವರು ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿನ್ನ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಿರುಕುಳ, ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಹೆದರಿ ನನ್ನ ಮಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಸಂಪತ್ ತಾಯಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣು..!
ಬಡ್ಡಿದಂಧೆಕೋರರ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತ ಯುವಕ ಸೆಲ್ಫಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಮೃತ ಸಂಪತ್ ದಂಡಗಿ ಸೆಲ್ಫಿ ವೀಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬೇಸರದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಷ್ಟ ಅಂತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಹೀಗಾಯಿತು. ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬದುಕಬೇಕು, ದುಡಿಯಬೇಕು ಅಂದಾಗ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಾರುತಿ ಕರಣೆ ಅನ್ನೋರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಗೌಡ ಕರಿಯನಗೌಡ್ರ ಅನ್ನೋರ ಬಳಿ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧಿಕ್ಕುತೋಚದಂತಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ನೋಟ್..!
ಸಂಪತ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ನೋಡ್ ಸಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಪತ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಧರ್ಮಗೌಡ ಎನ್ನುವರಿಂದ 3.5% ಬಡ್ಡಿಯಂತೆ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಂಪತ್ ಅವರು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಪವಾರ್, ಕೃಷ್ಣಾಸಾ ಪವಾರ್, ಛಾಯಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಜಯರಾಮ್ ಎನ್ನುವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇವರು ಹಣ ಪಡೆದು ವಾಪಾಸ್ ಕೊಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಧರ್ಮಗೌಡನಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಮರಳಿ ಕೊಡದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಗೌಡನಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಡಿಯೋ, ಮನೆ ಸಿ.ಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.
ಅದೇನೆ ಇರಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬು ಸಂಸಾರ. ಬದುಕಿನ ಬವಣೆ ಸಾಗಿಸಲು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಸಾರದ ಬಂಡಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೋದ ಸಂಪತ್ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಪತ್ ನ ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳು, ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಬದುಕು ಮನೆಯ ಒಡೆಯನಿಲ್ಲದೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಟಗೇರಿ ಬಡಾವಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆಕೋರರ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಮುಗ್ಧ ಜೀವ ಬಲಿಯಾದದ್ದಂತು ಸತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಖದೀಮರನ್ನು ಅಂದರ್ ಮಾಡಿ ಸಂಪತ್ ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ.