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Gadag: ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆಕೋರರ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಯುವಕ ಬಲಿ; ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ, ಡೆತ್‌ ನೋಟ್‌ನಲ್ಲಿತ್ತು ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ!

ಬಡ್ಡಿ ಆಸೆಗಾಗಿ ಜೀವದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆಯೇ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನೇಣಿಗೆ‌ ಶರಣಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByPrajwal B
Published: Jul 10, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:09 PM IST
Gadag: ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆಕೋರರ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಯುವಕ ಬಲಿ; ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ, ಡೆತ್‌ ನೋಟ್‌ನಲ್ಲಿತ್ತು ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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