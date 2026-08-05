ಹಳೆ ಲವರ್‌ ಕಾಟ ತಾಳಲಾರದೇ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಯುವತಿ.. ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Young woman Firdos case in Bellary Kaula Bazaar: ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯಕರ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಕಾರಣ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಯುವತಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೊಸ ಲವರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಡೆದಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಹಳೆ ಲವರ್ ಕಾಟ ತಾಳಲಾರದೇ ಯುವತಿ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಳೆ ಲವರ್ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಲವರ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಫೀರ್ದೋಸ್ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕೌಲಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಯುವತಿಯೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೌಲಬಜಾರ್ ಏರಿಯಾದ ಅಜೀಂ ಎನ್ನುವ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ಗಾಳವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದ ಅಜೀಂ, ಯುವತಿಯ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಎಂದು ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅಜೀಂನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದ ಯುವತಿ ಫೀರ್ದೋಸ್ ಅವನಿಂತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು.
ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಜೀಂ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದ ಸೋಹೈಲ್ ಎನ್ನುವ ಯುವಕನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುವತಿ ಫೀರ್ದೋಸ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಳು. ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮೊದಲ ಲವರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಜೀಂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದ ಯುವತಿ ದಿಕ್ಕು ತೊಚದಂತೆ ಆಗಿ ಹೊಸ ಲವರ್ ಸೋಹೈಲ್ಗೆ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಯುವತಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪೋಷಕರ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ದುಃಖ ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಲವರ್ಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಮಗಳು ಸಾ*ವಿನ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೌಲಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಲವರ್ಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.