ಯುಟೂಬರ್ ಮುಕಳೆಪ್ಪನ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಪ್ರಕರಣ; ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್‌ ರಿಯಾಕ್ಷನ್

ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್‌ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 22, 2025, 05:59 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಯುಟೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಖ್ವಾಜಾ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮುಕಳೆಪ್ಪನ ವಿರುದ್ಧ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್, ಮತ್ತು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್‌ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಈಗಾಗಲೇ ಹುಡುಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲೊ ಇದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರ ಹುಟುಕಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

