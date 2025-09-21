English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಲವ್‌ ಜಿಹಾದ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..! "ನಮ್ಮದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಲ್ಲ", ಖಡಕ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಖ್ವಾಜಾ ಪತ್ನಿ ಗಾಯತ್ರಿ

ಧಾರವಾಡದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಖ್ವಾಜಾ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಆರೋಪಗಳು ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು  ಖ್ವಾಜಾ ಪತ್ನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 21, 2025, 05:50 PM IST
  • ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಲ್ಲ
  • ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಮುಕುಳೆಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ

ಲವ್‌ ಜಿಹಾದ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..! "ನಮ್ಮದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಲ್ಲ", ಖಡಕ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಖ್ವಾಜಾ ಪತ್ನಿ ಗಾಯತ್ರಿ

ಧಾರವಾಡ : ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಖ್ಯಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ವಾಜಾ ಶಿರಹಟ್ಟಿ (ಉರ್ಫ್ ಮುಕುಳೆಪ್ಪ) ಅವರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು 'ಲವ್ ಜಿಹಾದ್' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದವು. ಈಗ ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯುವತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮುಕುಳೆಪ್ಪ ಅವರು ಜೂನ್ 5ಕ್ಕೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಮುಂಡಗೋಡ ಸಬ್-ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಮದುವೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಗಾಯತ್ರಿಯ ಪೋಷಕರು ಮಗಳನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಬಜರಂಗ ದಳದಂತಹ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು 'ಲವ್ ಜಿಹಾದ್' ಎಂದು ಕರೆದು, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದವು.

ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಪೋಷಕರ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ, ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಆರೋಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಸಹ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೂ ಬಜರಂಗ ದಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಈ ನಡುವೆ, ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ. " ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಮುಕುಳೆಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮೊದಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯಾರೋ ಅವರ  ಬ್ರೇನ್ ವಾಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮುಕಳೆಪ್ಪಖ್ವಾಜಾ ಶಿರಹಟ್ಟಿಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಪ್ರಕರಣPolice complaint against mukaleppaLove Jihad case

