/ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ನಾಪತ್ತೆ.. ಓರ್ವ ಪತ್ತೆ, ಇನ್ನಿಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ

Vijayanagar 3 people missing: ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗಿ ಮೂವರು ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೂವರ ಪೈಕಿ ಓರ್ವನ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಶೋಧಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮೂವರು ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವ ಕುರಿತು ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ SDRF, ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ (22) ಯಮನಪ್ಪ (20) ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಪ್ಪ (26) ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವ ಯುವಕರು. ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯದ ಈ ಮೂವರು ಸೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಂಬ್ರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಎಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಏನೋ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆದರೂ ಮೂವರು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆತಂಕಗೊಂಡು ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆದರೂ ಮೃತದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗದ ಕಾರಣ ಪೊಲೀಸರು ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡವನ್ನು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. SDRF ತಂಡದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳೆ ಯಮನೂರನ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇನ್ನಿಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ SDRF ತಂಡ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಜಯನಗರದ ಎಸ್ಪಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಎಸ್, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ದೊಡ್ಮನಿ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಸಿಪಿಐ ವಿಕಾಸ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ;
ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಾಪಿ ತಂದೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ಎಸೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ್ ಎಂಬ ಪಾಪಿ ತಂದೆಯಿಂದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸಾನ್ವಿ (9) ಮತ್ತು ಸೃಜನ್ (2) ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗಳು ತಾಯಿ ಬಳಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಹೋಗಿದ್ದನು. ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲಿನ ಕೋಪದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತಲೇ ಮೂವರನ್ನು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಕಾಲುವೆಯೊಂದರ ಬಳಿ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಗು ಸೃಜನ್ನನ್ನು ಕಾಲುವೆಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ.