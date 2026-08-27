Marriage: 'ಮದುವೆಯಾಗ್ತೀನಿ' ಎಂದವನು ಕೈಕೊಟ್ಟ ಆರೋಪ; ಹುಡುಗನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಯುವತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Marriage: ಅವರದ್ದು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿ... ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಕರ, ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಯುವತಿಯ ಆರೋಪ. ಪ್ರಿಯಕರನ ಅಸಲಿ ಮುಖ ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಯುವತಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಡೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ಘಟನೆ? ಯುವತಿಯ ಆರೋಪವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ.
ಹೌದು... ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುವವರು, ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಿಯಕರ?
ಇದೀಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಾರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕ, ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯುವತಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಯುವತಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ.
ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆಂದು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದ ಆರೋಪ
ಉಪ್ಪಾರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಷಯ ಉಪ್ಪಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಗವಾಡ ಪಟ್ಟಣದ ಯುವತಿಯ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಎಂದು ಯುವತಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ, ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾನೆ, ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುವತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಯುವತಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಅಕ್ಷಯನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಆತನ ತಂದೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದಲೂ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆಯದ ಕಾರಣ, ಯುವತಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಕ್ಷಯನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ. “ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಬೇಕು... ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಯುವತಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ.
ಯುವತಿ ಅಕ್ಷಯನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಕಾಗವಾಡ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಳಿಕ ಪ್ರಿಯಕರ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಯುವತಿಯ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆಯಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯುವತಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇದೀಗ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.