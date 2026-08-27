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Marriage: 'ಮದುವೆಯಾಗ್ತೀನಿ' ಎಂದವನು ಕೈಕೊಟ್ಟ ಆರೋಪ; ಹುಡುಗನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಯುವತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Love Case: ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿ... ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಕರ, ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಯುವತಿಯ ಆರೋಪ. ಪ್ರಿಯಕರನ ಅಸಲಿ ಮುಖ ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಯುವತಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಡೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ಘಟನೆ? ಯುವತಿಯ ಆರೋಪವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 27, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 05:17 PM IST
Marriage: 'ಮದುವೆಯಾಗ್ತೀನಿ' ಎಂದವನು ಕೈಕೊಟ್ಟ ಆರೋಪ; ಹುಡುಗನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಯುವತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

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Prajwal B

Prajwal B

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