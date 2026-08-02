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Police Exam Today: 55 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ, 19,500 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು; ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೇಬಲ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಿಗಿಭದ್ರತೆ

Hubballi-Dharwad: ಒಟ್ಟು 19,500 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 24 ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 31 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 55 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೇಬಲ್‌ ಲಿಖಿತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 02, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:58 PM IST
Police Exam Today: 55 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ, 19,500 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು; ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೇಬಲ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಿಗಿಭದ್ರತೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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