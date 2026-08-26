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ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 6 ಶ*ವಗಳು.. DYSP, PSI ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ!

ಕೆರೆಯ ಅಂಚಿಗೆ ಶವಗಳು ತೇಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶವಗಳ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.  
 

Written ByBhimappa
Published: Aug 26, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:54 AM IST
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 6 ಶ*ವಗಳು.. DYSP, PSI ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 6 ಶ*ವಗಳು.. DYSP, PSI ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ!
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