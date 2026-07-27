/45 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಿನ ತೆರೆ: ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಒಂದಾದ ದಂಪತಿ

ಅದು 45 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ. ಸುಖ- ದುಃಖ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಉಸಿರಿನಂತೆ ಬದುಕಿ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರು. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಆ ದಂಪತಿ, ಕೊನೆಗೂ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.ಪತ್ನಿಯ ಸಾವಿನ ನೋವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಗಂಡ. ಅವಳಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಲಿ.ಎನ್ನುವ ನೋವಿನಲ್ಲೇ ತಾನೂ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ಹೇಲಿ ಅಂತೀರಾ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಇದು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರ ಸಾವಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲ.ಇದು 45 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿಧಿಯಿಟ್ಟ ಕೊನೆಯ ಸಹಿ. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆದ 2 ಹೃದಯಗಳು. ಕೊನೆ ಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನೂ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು.ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡ ಕನಸುಗಳು.ಸುಖ-ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೈಬಿಡದ ಎರಡು ಜೀವಗಳು.45 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧಿಯೊಂದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದೆ.ಪತ್ನಿಯ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಗಂಡ.ಅವಳಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಲಿ? ಎಂಬ ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದ ಈ ದಂಪತಿಯ ಕಥೆ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ತರಿಸಿದೆ.60 ವರ್ಷದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಜುಂಜಪ್ಪ ಬಾರ್ಕಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು..ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೆರ ಳಿನಂತೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ 70 ವರ್ಷದ ಜುಂಜಪ್ಪ ಬಾರ್ಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದರು.ಇನ್ನು ಅವಳಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಲಿ ಎಂದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ, ಪತ್ನಿಯ ಮೃತದೇಹದ ಪಕ್ಕವೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮನೆಯವರ ಸಮಾಧಾನ, ಬಂಧುಗಳ ಧೈರ್ಯದ ಮಾತು ಯಾವುದೂ ಅವರ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ..ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 8:30 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಜುಂಜಪ್ಪ ಅವರೂ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಪತ್ನಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡನೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ದಾಂಪತ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳೆಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸುಖದಲ್ಲೂ, ಸಂಕಷ್ಟಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೈಬಿಡದ ಈ ಜೋಡಿ, ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಿರುವುದು ನೋ ಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ದಿನ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ಕೊನೆಯ ವಿಧಿವಿ ಧಾನಗಳಿಗೆ ನೇರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಂತೆ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನ ಸಿದ್ದಿಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇರೆವೆರಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನೂರಾರು ಜನ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ, ಇಂತಹ ದಾಂಪತ್ಯ ಅಪರೂಪ...ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಒಂದಾದ ಜೋಡಿ" ಎಂದು ನೋವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು...
ಕೆಲವರು ಬದುಕಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ ಈ ದಂಪತಿ ಸಾವಿನ ಲ್ಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಾತುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು, ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಈ ಜೋಡಿ ಇಂದು ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.