/ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಲೇಔಟ್ ಹರಗಿ ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಧಾರವಾಡ ರೈತ!

ಧಾರವಾಡ: ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ (KHB) ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಬೇಸತ್ತು, ರೈತನೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಹರಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರಿನ ಬಿಳಿಜೋಳ ಬಿತ್ತಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮಲಿಗವಾಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಅದು 2005-06ರ ಅವಧಿ. ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮಲಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 260 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷದ 75 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ದಶಕಗಳು (20 ವರ್ಷಗಳು) ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದರೂ, ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿಗಾಸು ಪರಿಹಾರ ಧನ ತಲುಪಿಲ್ಲ.
ಕೆಎಚ್ಬಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ಉಳುಮೆ:
ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯು, ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನನ್ನು ಬಡಾವಣೆ (ಲೇಔಟ್) ಮಾಡಿ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ತಲೆಎತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ತಮಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 32ರ 5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕಮಲಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಉಳವಪ್ಪ ಒಡೆಯರ್ ಎಂಬುವವರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಸೈಟ್ಗಳ ಜಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಹರಗಿ ಹದಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಹಿಂಗಾರು ಋತುವಿನ ಬಿಳಿಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಹಾರವೇ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಭೂಮಿ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ನೀಡಲಿ. ಇಲ್ಲವೇ ನಿಗದಿತ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದರೆ, ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ ಕಚೇರಿಯ ಎದುರು ದನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ರೈತ ಉಳವಪ್ಪ ಒಡೆಯರ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.