/ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟರೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಮರೆಯದ ರೈತ: ಒಣಗಿದ 4 ಎಕರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮೇವು!

ವಿಜಯನಗರ: ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಕೃಷಿ ನಂಬಿದ ರೈತರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಯ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರೈತರು, ಈಗ ಬೆಳೆ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಗಳ, ಹಿರೇಹಡಗಲಿ, ಇಟ್ಟಗಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಂಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಪೈರುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತಿವೆ. "ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಫಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಕಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತಿರುವ ರೈತರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತನ ಅಪೂರ್ವ ಔದಾರ್ಯ:
ಉಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬೆನ್ನೂರು ತಮ್ಮ 4 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಳಸಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತುಳಿದು ಹಾಳುಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ದನ-ಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತ ರುದ್ರಪ್ಪ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇವಿಗಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಸಾಲಸೋಲ ಮಾಡಿ ಹೂಡಿದ್ದ ಬಂಡವಾಳವೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣುಪಾಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಈ ಭಾಗವನ್ನು "ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೆ ರೈತರ ಬದುಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಸ್ತರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.