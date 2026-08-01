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ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟರೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಮರೆಯದ ರೈತ: ಒಣಗಿದ 4 ಎಕರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮೇವು!

ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಸಾಲಸೋಲ ಮಾಡಿ ಹೂಡಿದ್ದ ಬಂಡವಾಳವೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣುಪಾಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಈ ಭಾಗವನ್ನು "ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು.

Written ByManjunath Naragund
Published: Aug 01, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 01:25 PM IST
ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟರೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಮರೆಯದ ರೈತ: ಒಣಗಿದ 4 ಎಕರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮೇವು!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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