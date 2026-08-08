/Haveri Crime: ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮನ ನಡುವೆ ಕಾಳಗ; ಒಂದು ಎಕರೆಗಾಗಿ ಹರಿಯಿತು ನೆತ್ತರು

Haveri Crime: ಹಣ ಎಂದರೆ ಹೆಣವೂ ಬಾಯ್ಬಿಡಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ (Haveri) ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮನಿಂದಲೇ ಅಣ್ಣನೊಬ್ಬ ಹೆಣವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮನ ನಡುವೆ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನಿಂದಲೇ ಅಣ್ಣನ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು, ಆಸ್ತಿಯೊಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂದು ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗಾಗಿ ಶುರುವಾದ ವಾಗ್ವಾದ, ಕೊನೆಗೆ ಅಂತ್ಯಕಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸಂಗತಿ.
ಜಮೀನಿಗಾಗಿ ಗಲಾಟೆ, ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ!
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ ಸವಣೂರು ಎಂಬ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ನಡುವೆ ಜಮೀನಿಗಾಗಿ ಜಗಳ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಅಸಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನು. ಅದೇ ಜಮೀನಿಗಾಗಿ ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಕಚ್ಚಾಟ.
ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಂತೋಷ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿದುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆರೋಪಿ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಹೊರಗಡೆ ದುಡಿದು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂತೋಷ ಇದ್ದ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ತನಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಿತ್ಯ ಜಗಳವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.
ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ (ಆಗಸ್ಟ್ 7) ತಡರಾತ್ರಿ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಳ ನಡೆದಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ, ತಮ್ಮ ಕುಮಾರ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಾನಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾನಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ವಿವಾದವೇ ಸಂತೋಷ್ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.