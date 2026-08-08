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Haveri Crime: ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮನ ನಡುವೆ ಕಾಳಗ; ಒಂದು ಎಕರೆಗಾಗಿ ಹರಿಯಿತು ನೆತ್ತರು

Crime News: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮನ ನಡುವೆ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನಿಂದಲೇ ಅಣ್ಣನ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 08, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:10 PM IST
Haveri Crime: ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮನ ನಡುವೆ ಕಾಳಗ; ಒಂದು ಎಕರೆಗಾಗಿ ಹರಿಯಿತು ನೆತ್ತರು

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Prajwal B

Prajwal B

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