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Davanagere Accident: ಮಗುವಿನ ಬರ್ತ್‌ಡೇ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗಲೇ ನಡೆಯಿತು ಘೋರ ದುರಂತ; ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಸಾ*ವು!

Ranebennur Car Accident: ಒಂದೆಡೆ 1 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ. ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ. ಆದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯಾಟವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 20, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 03:20 PM IST
Davanagere Accident: ಮಗುವಿನ ಬರ್ತ್‌ಡೇ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗಲೇ ನಡೆಯಿತು ಘೋರ ದುರಂತ; ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಸಾ*ವು!

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Prajwal B

Prajwal B

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