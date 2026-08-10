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Gadag Blood Campaign: ಗದಗದಲ್ಲಿ Gen-Z ಯುವಕರ ವಿಭಿನ್ನ ಹೋರಾಟ; ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ!

Gadag Update: ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜೆನ್ ಜಿ ಯುವಕರ ತಂಡ ಆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. GEN-Z ಮತದಾರರು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರ ವೇದಿಕೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮತದಾರರಿಂದ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 10, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:58 PM IST
Gadag Blood Campaign: ಗದಗದಲ್ಲಿ Gen-Z ಯುವಕರ ವಿಭಿನ್ನ ಹೋರಾಟ; ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ!

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Prajwal B

Prajwal B

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