/Gadag Blood Campaign: ಗದಗದಲ್ಲಿ Gen-Z ಯುವಕರ ವಿಭಿನ್ನ ಹೋರಾಟ; ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ!

Gadag Campaign: ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ವಿನೂತನ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗದಗ (Gadag) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜೆನ್ ಜಿ ಯುವಕರ ತಂಡ ಆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. GEN-Z ಮತದಾರರು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರ ವೇದಿಕೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮತದಾರರಿಂದ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ (Blood Sign). ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಪಿಎಂ ಗೆ ಪತ್ರ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿನೂತನ ಅಭಿಯಾನ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
Gen-Z ಯುವಕರ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ!
ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಅವಳಿ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ರೈತರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ವಿನೂತನ ರೀತಿಯ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. Gen Z ಮತದಾರರು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಹಿ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಅವಳಿ ನಗರದ ಮಂಜುನಾಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ರೈತರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಯುವಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಅವಳಿ ನಗರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರ ಸಿಎಂ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ!
ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಗದಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ರಕ್ತ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ರಕ್ತ ಸಹಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಂಘಟಕರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ವಿನೂತನ ಹೋರಾಟದ ಮಾರ್ಗ, ಅನುಸರಿಸಿರುವ ಸಂಘಟಕರ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಯುವಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು?
ಗದಗ ತಾಲೂಕನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅವಳಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ರಕ್ತ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಯಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸಹಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ರವಾನಿಸಲು ಆಯೋಜಕರು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗದಗದಲ್ಲಿ ಜೆನ್ ಜಿ ಯುವಕರ ಈ ವಿನೂತನ ಅಭಿಯಾನ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಚಳುವಳಿ ನಡೆಸಿ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೆನ್ ಜಿ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕನಸು ನನಸಾಗುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ಎಲ್ಲರ ಆಶಯ.