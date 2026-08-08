/Vijayanagar: 9 ದಿನದ ಕಂದನ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಾದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ ಚಾಲಕರು; ಕೇವಲ 5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಹೊಸಪೇಟೆ

Vijayanagar: ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕೇವಲ 9 ದಿನದ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೇವರಂತೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕರು ಬಂದ ಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕರು ಒಂದಾಗಿ 9 ದಿನದ ಕಂದನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಕೇವಲ 5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಮಾನವೀಯತೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಕಂದನನ್ನು ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ತುರ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ನೀಡಿ, ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಜೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
9 ದಿನದ ಕಂದನ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಾದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕರು!
ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಪಿ.ಕೆ. ಹಳ್ಳಿ ದಂಪತಿಗೆ ಜನಿಸಿದ್ದ ಶಿಶುವಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ 9 ದಿನದಲ್ಲೇ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ 9 ದಿನದ ಕಂದನಿಗೆ ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಂತರ ಕಂದನ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮುಂದಿನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ತುರ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂದನ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಊರುಗಳ ಚಾಲಕರು ಮಾನವೀಯ ಮೆರೆದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕವೇ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ನೀಡಿದರು. ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ 3 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳು, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 2, ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 1, ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದಲೂ 1 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವು. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕರು ಕೂಡ ಈ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಾಲಕರು ಕಂದನ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಾದರು. ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರು.
ಅಲ್ಲದೇ ಜೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರು ಕಂದನಿದ್ದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರ ವಿಶೇಷ ನಿಯೋಜನೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹುಲುಗಪ್ಪರಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವೊಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೇ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.