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  • /Vijayanagar: 9 ದಿನದ ಕಂದನ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಾದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ ಚಾಲಕರು; ಕೇವಲ 5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಹೊಸಪೇಟೆ

Vijayanagar: 9 ದಿನದ ಕಂದನ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಾದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ ಚಾಲಕರು; ಕೇವಲ 5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಹೊಸಪೇಟೆ

ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕೇವಲ 9 ದಿನದ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೇವರಂತೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ ಚಾಲಕರು ಬಂದ ಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 08, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:48 AM IST
Vijayanagar: 9 ದಿನದ ಕಂದನ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಾದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ ಚಾಲಕರು; ಕೇವಲ 5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಹೊಸಪೇಟೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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