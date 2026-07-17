/ಲಂಚದ ಜೊತೆ ಸೀರೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಚಪ್ಪಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಖದೀಮ ಎಪಿಪಿ; ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ರಾಜಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇವಲ ನಗದು ಹಣವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸೀರೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಶರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಲಂಚದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತೆ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕ ಕೊನೆಗೂ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಕಲಬುರಗಿಯ 5ನೇ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಎಪಿಪಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಲೋಖಂಡೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ರೆಡ್ಹ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರುದಾರರಾದ ರಾಹುಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಂಬುವವರ ಪ್ರಕರಣವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ರಾಜಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎಪಿಪಿ ಸಂತೋಷ್ ಲೋಖಂಡೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದೊಡ್ಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ದೂರುದಾರರ ಕೈಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಲಂಚದ ವಿಚಿತ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ:
₹10,000 ನಗದು ಹಣ,
9 ಸೀರೆಗಳು,
4 ಶರ್ಟ್ಗಳು,
4 ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳು,
1 ಜೊತೆ ಶೂ,
4 ಮಹಿಳೆಯರ ಉಡುಪುಗಳು (ಡ್ರೆಸ್),
6 ಜೊತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು,
ದೂರುದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಕಲಬುರಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಬಳಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿತ್ತು. ದೂರುದಾರ ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಾಗೂ ಕೇಳಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ-ಬರೆ, ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ಮೂಟೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷ್ ಲೋಖಂಡೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲಂಚದ ಮಾಲು ಸಮೇತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ಎಪಿಪಿ ಸಂತೋಷ್ ಲೋಖಂಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲನೇ ಇಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಲಂಚದ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.