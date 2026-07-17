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  • /ಲಂಚದ ಜೊತೆ ಸೀರೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಚಪ್ಪಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಖದೀಮ ಎಪಿಪಿ; ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ

ಲಂಚದ ಜೊತೆ ಸೀರೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಚಪ್ಪಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಖದೀಮ ಎಪಿಪಿ; ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ

ದೂರುದಾರರಾದ ರಾಹುಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಂಬುವವರ ಪ್ರಕರಣವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ರಾಜಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎಪಿಪಿ ಸಂತೋಷ್ ಲೋಖಂಡೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 17, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:38 PM IST
ಲಂಚದ ಜೊತೆ ಸೀರೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಚಪ್ಪಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಖದೀಮ ಎಪಿಪಿ; ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ
Source: Bureau

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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