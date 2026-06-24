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  • /ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 2ನೇ ಮಹಾ ಕಳ್ಳತನ! ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಸಿಸಿಟಿವಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳ್ಳರ ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಗದಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ!

ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 2ನೇ ಮಹಾ ಕಳ್ಳತನ! ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಸಿಸಿಟಿವಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳ್ಳರ ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಗದಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ!

ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹುತೇಕ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ತೀರಾ ವಿರಳ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ವೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಉಳಿದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 24, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:58 AM IST
ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 2ನೇ ಮಹಾ ಕಳ್ಳತನ! ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಸಿಸಿಟಿವಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳ್ಳರ ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಗದಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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