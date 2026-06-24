ಗದಗ: ಗದಗ ನಗರದ ಹೆಸರಾಂತ ದಂಡಪ್ಪ ಮಾನ್ವಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ ಕೈಚಳಕ ಮಿತಿಮೀರಿದ್ದು, ಒಂದೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಖದೀಮರ ತಾಮ್ರದ (ಕಾಪರ್) ಪೈಪ್ ಆಸೆಗೆ ಇಡೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಬುಡಮೇಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಂಟ್ರಲೈಜ್ಡ್ ಎಸಿ ಪೈಪ್ ಕಟ್; ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಲೇಬರ್ ವಾರ್ಡ್ ಬಂದ್!
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾಪರ್ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಗೋ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಹಳಿಗೆ ತರುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ, ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೆಂಟ್ರಲೈಜ್ಡ್ ಎಸಿಯ ಔಟ್ಡೋರ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ತಾಮ್ರದ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸಿ ಪೈಪ್ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಕಾರಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೆಂಟ್ರಲೈಜ್ಡ್ ಎಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಲೇಬರ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಎಸಿ ಸಪ್ಲೈ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ.
ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹುತೇಕ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ತೀರಾ ವಿರಳ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ವೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಉಳಿದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರುವ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯೂ ಇಲ್ಲ: ಇಲಾಖೆಗಳ 'ಹಸ್ತಾಂತರ' ಜಟಾಪಟಿ!
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಈ ಭೀಕರ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ನೇರ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆಪಗಳನ್ನು ಮುಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಬರಲಿದ್ದು, ಆ ಬಳಿಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹಾರಿಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದು ರೋಗಿಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಡತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ.