Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hubli Dharwad
  • /Bagalkot Crime: ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ; ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

Bagalkot Crime: ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ; ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

Crime News: ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಹಳೆ‌ ಕೇಸ್ ವೈಷಮ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ  ಮಾರಾಮಾರಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ  ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಗದ್ದನಕೇರಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 31, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 02:54 PM IST
Bagalkot Crime: ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ; ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ದುರಂತ.. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟ.. 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿ!
2
3
4
5