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Ballari Farmers: ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತೀ ಎಕರೆಗೆ 30 ಸಾವಿರ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಬೇಕು; ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಆಗ್ರಹ


MS Somalingappa: ರೈತರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾಗಾಗಿ, ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ. ಎಸ್‌. ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ (Ex MLA MS Somalingappa), ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 30, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:30 AM IST
Ballari Farmers: ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತೀ ಎಕರೆಗೆ 30 ಸಾವಿರ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಬೇಕು; ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಆಗ್ರಹ

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Prajwal B

Prajwal B

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