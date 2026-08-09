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ರೈತರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಬರಗಾಲದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರೋ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.   
 

Written ByBhimappa
Published: Aug 09, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 05:13 PM IST
ರೈತರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಬರಗಾಲದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರೋ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ರೈತರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಬರಗಾಲದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರೋ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
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