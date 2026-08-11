/ಸ್ಪೀಕರ್‌ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕ ರಾಜೀನಾಮೆ..! ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲೇನಿದೆ?

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಾನು ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲೇನಿದೆ? ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ:
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದೆನಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಸಿಎಂ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು:
ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಸಿಎಂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದರು. ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಂ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಎಂ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಸಿಎಂ 7ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದರು. ನಾನು ಆ.14 ಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದರು.
ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ!
ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅವರೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ತಂದಿಟ್ಟು ಸಹಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಮಾತನಾಡಿದಂತೆ ಆ.14 ಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಅವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದರು.
ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲು ಅವರ ಬಳಿ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ:
ಯಾವುದೇ ಸಭಾಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಏನು ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ. 1956 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಭಾಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಭಾಪತಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ:
ಯಾರೇ ಆದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಭಾಪತಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಂಡಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇವರು ಮೂರು ಸಾರಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಜುಲೈ 24ರಂದು, ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 03 ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 07ರಂದು ಬಂದವರು ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಎದ್ದು ಹೊರಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
46 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ನಾನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆನೋ, ಅದನ್ನೇ (ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದ ಮಾತುಕತೆ ಹಾಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ 07ರಂದು ಏನೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ) ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪಕ್ಷದವರು ನನಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು, ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ತಿಳಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆ.14 ಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೇಳಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು!
ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತಮ್ಮ ಲೇಟರ್ ಹೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಭಾಪತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲು. ಇದು ತಪ್ಪು. ಈ ರೀತಿಯ ನಡೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ ಎಂದರು.
ವಿದಾಯ ಭಾಷಣಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ರಾಜೀನಾಮೆ:
ವಿದಾಯ ಭಾಷಣಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಅದು ನನಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಆ ಸಭಾಪತಿಯ ಖುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಲೂ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿರುವುದು ಬಹಳ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಭಾಪತಿ ವಿದಾಯ ಭಾಷಣ ಹೇಳುವಾಗ ತನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸದನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಪದ್ಧತಿ. ಅದೂ ಸಹ ನನಗೆ ಸಿಗದಿರುವುದು ಬಹಳ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.