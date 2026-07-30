/ಆ 2 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಭಾಪತಿ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ : ಹೊರಟ್ಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬರಿ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನನಗೆ ಯಾರೂ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಿಎಂ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದರೇ ಹೊರತು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ಕುರ್ಚಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ: "ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಜುಲೈ 2028ರವರೆಗೆ ಇದೆ. 1956 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಭಾಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾದಾಗ ಅಥವಾ ಬಹುಮತ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಭಾಪತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಭಾಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಇಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ: ಈ ಹಿಂದೆ ಸಭಾಪತಿ ಆಗಲು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಈ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಭಾಪತಿ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಸಭಾಪತಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೊರಟ್ಟಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಂಡನೆಗೆ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ: "ಕೆಲವರು ಸಭಾಪತಿಯಾಗಲು ತನಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಎಂದಿದ್ದವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನೋಟೀಸ್ ಪಡೆದು ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವಷ್ಟು ನಿರ್ಲಜ್ಜತನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಭಾಪತಿಯನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾರಣವಿರಬೇಕು," ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.