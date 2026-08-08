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Belagavi Crime News: ಹೆಂಡತಿಯ ಪಲ್ಲಂಗದಾಟಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಅಡ್ಡಿ; ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪತಿಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ 'ಬಂಗಾರಿ'!

Wife Husband Crime: ಹೆಂಡತಿಯ ಪಲ್ಲಂಗದಾಟ ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಡ್ಡಬಂದ ಗಂಡನನ್ನೇ ಹೆಂಡತಿ-ಪ್ರಿಯಕರ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಖಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಕೊಲೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಹೆಂಡತಿ ಬಂಗಾರಿ ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 08, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 03:37 PM IST
Belagavi Crime News: ಹೆಂಡತಿಯ ಪಲ್ಲಂಗದಾಟಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಅಡ್ಡಿ; ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪತಿಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ 'ಬಂಗಾರಿ'!

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Prajwal B

Prajwal B

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Belagavi Crime News: ಹೆಂಡತಿಯ ಪಲ್ಲಂಗದಾಟಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಅಡ್ಡಿ; ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪತಿಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ 'ಬಂಗಾರಿ'!
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