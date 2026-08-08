Belagavi Crime News: ಹೆಂಡತಿಯ ಪಲ್ಲಂಗದಾಟಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಅಡ್ಡಿ; ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪತಿಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ 'ಬಂಗಾರಿ'!

Belagavi Crime News: ಆತ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮವಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಮಹಿಳೆಯೇ ಇಂದು ಯಮನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಆಗಾಗ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ತವರು ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಗಂಡನ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದಲೇ ಹೆಂಡ್ತಿ ಜೊತೆ ಲವ್ವಿ ಡವ್ವಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಹೆಂಡತಿಯ ಪಲ್ಲಂಗದಾಟ ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಡ್ಡಬಂದ ಗಂಡನನ್ನೇ ಹೆಂಡತಿ-ಪ್ರಿಯಕರ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಖಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಕೊಲೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಹೆಂಡತಿ ಬಂಗಾರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಬಂಗಾರಿ. ಆಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗಂಡನಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ, ಬಂಗಾರದಂತಹ ಬದುಕು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೋಂಡಿದ್ದಾಳೆ.. ಹೌದು..! ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಡಕಲಾಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಗಂಡನನ್ನು ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಕರ ರಾಮಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪತಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ರಾಘು ಗಾವಡೆ (40) ಕೊಲೆಯಾದ ದುರ್ದೈವಿ ಪತಿ. ಇನ್ನು ಮೃತ ರಾಘುವಿನ ಪತ್ನಿ ಬಂಗಾರಿ ಗಾವಡೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಕರ ರಾಮಾ ಹತ್ಯೆಗೈದು ಏನು ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರಂತೆ ತಮ್ಮ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ರಾಘು ಗಾವಡೆ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಮನ ಜೊತೆ, ಬಂಗಾರಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ತನ್ನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಗಂಡನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾಗ ಗಂಡ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಕ್ಕೆ ಗಂಡನನ್ನೇ ಮುಗಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಿಯಕರ ರಾಮನ ಜೊತೆಗೊಡಿ ಅವನ ಕಥೆ ಮುಗಿಸಿ, ಊರೆಲ್ಲಾ ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಘು ಬೇರೆಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಘುವಿನ ತಾಯಿ ಸತ್ತಾಗ ಮನೆಗೆ ಬರದೆ ಇರುವುದು ರಾಘು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಘು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ವಿಚಾರಣೆ ಬಳಿಕ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಂಗಾರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಎದುರಿಗೆ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಸದ್ಯ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೇ ಇದೀಗ, ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಕರ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದಿರುವವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಮೃತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ...