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Belagavi: ಕಾರು ಹರಿದು 48ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುರಿಗಳು ಸಾ*ವು; ಚಾಲಕ ಎಸ್ಕೇಪ್‌, ಮಾಲೀಕರು ಆಕ್ರೋಶ

Sheep Death: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ (Belagavi) ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ದಾರುಣ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರೊಂದು ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಿದು 48 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುರಿಗಳು (Sheep Death) ದುರಂತವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ, 15 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುರಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 01, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:50 PM IST
Belagavi: ಕಾರು ಹರಿದು 48ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುರಿಗಳು ಸಾ*ವು; ಚಾಲಕ ಎಸ್ಕೇಪ್‌, ಮಾಲೀಕರು ಆಕ್ರೋಶ

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Prajwal B

Prajwal B

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