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ಎಸಿ ರೂಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡಿ : ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿವೈವಿ ಗುಡುಗು

ರಾಯಚೂರಿನ ಸಂತೇಕೆಲ್ಲೂರಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ 2ನೇ ದಿನ BY ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಡೊಳ್ಳು ಭಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ತುಂಬಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಒಣಗಿದ ಬರಪೀಡಿತ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಆಲಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

Written ByKrishna N K
Published: Sep 02, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:19 PM IST
ಎಸಿ ರೂಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡಿ : ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿವೈವಿ ಗುಡುಗು

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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