/ಎಸಿ ರೂಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡಿ : ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿವೈವಿ ಗುಡುಗು

ರಾಯಚೂರು : ಎರಡನೆ ದಿನದ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ನೀಡಿದ ಕುರಿಮರಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕಿದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಹೋದ್ರು, ದಾರಿ ನಡುವೆ ಸಹೋದರಿಯರ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವೂ ಆಯಿತು. ಕನಕ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ, ದಲಿತರ ಜೊತೆ ಊಟ, ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸಿದ್ದು ನಡಿಗೆ ನಡುವಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಸಂತೇಕೆಲ್ಲೂರಿನಿಂದ ಧಗಧಗಿಸುವ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಡೊಳ್ಳು-ತಮಟೆಗಳ ಜಾನಪದ ನಾದ ಜೋಷ್ ತುಂಬಿತು. ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಮುನ್ನ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೇಲ್ ನೀಡಿದ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಕನಕದಾಸರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ತಾವೇ ಡೊಳ್ಳು ಬಾರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ತುಂಬಿದರು. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ವಿನೂತನ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಎಸ್.ಟಿ ಮೋರ್ಚಾದ ಬಂಗಾರು ಹನುಮಂತ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಕೊಪ್ಪಳ, ವಿಜಯಪುರದ ಸಹಸ್ರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ರಸ್ತೆಯ ನಡಿಗೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಒಣಗಿ ನಿಂತ ಬರಪೀಡಿತ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋದ ನಾಯಕರು , ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಂದು ಅಭಯ ನೀಡಿದರು. ಬಿವೈವಿ, ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ರಾಜೂಗೌಡ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಸಂಕಷ್ಟ ಆಲಿಸಿದರು. ಎಸಿ ರೂಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಖಜಾನೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಡವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಜನರೆದುರು ತೆರೆದಿಟ್ಟರು.
ಮುಧುವಾಳ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದ ವೇಳೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸ್ವತಃ ದಲಿತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸಿ, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಮರಸ್ಯತೆ ಮೆರೆದರು. ಬಳಿಕ ದಲಿತರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಇನ್ನೂ ದಲಿತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಂಬಿ ಕೂರುತ್ತಿರಾ. ಶಿಕ್ಷಿತ ದಲಿತರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕುವ ಧೋರಣೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸಾಗಿದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸುವ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿತು.