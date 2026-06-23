ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚೆಂಡು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಗುಲಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಥಳಿಸಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಹಿರಿಯರೆಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಮರೆತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಣ್ಣರ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರು:
ಹೌದು, ಭಾನುವಾರ (ಜೂನ್ 21) ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚೆಂಡು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಗುಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹಿರಿಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಮರೆತ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಣ್ಣರ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕ್ರೂರತ್ವ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲೆಯ ಕಿಟಕಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಥಳಿತ:
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಗುಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕುಪಿತಗೊಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಲಕರನ್ನು ಶಾಲಾ ಕಿಟಕಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಬಾಲ್ ತಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ವಯಸ್ಕರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಾಲಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ರೇಣುಕಾ ಶರಣರ, ಬಸವರಾಜ್ ಶರಣರ ಮತ್ತು ಅಭಿ ಲಮಾಣಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಲಕರ ಪೋಷಕರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕೆರೂರು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಈ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಹಲ್ಲೆಯು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಏನೇ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗದರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಎಂಬ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆಟವಾಡುವಾಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ ಎಂದು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇದಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂರತ್ವ ಮೆರೆದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಮಾಜ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತ ವಿಚಾರ.