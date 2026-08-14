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Bagalakote Crime: ಬಾರ್‌ ಮುಂದೆಯೇ ಧಗಧಗ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಕಾರು!; 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕೊ*ಲೆ ಯತ್ನ, ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಶಾಕ್!

Bagalakote Car Blast Case: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಾರು ಸ್ಪೋಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಸ್ಪೋಟಕ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿಮ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸುಳಿವಿನಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳ‌ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಾರು ಸ್ಪೋಟದ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಮರ್ಮ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನದು ರಹಸ್ಯ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 14, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:05 PM IST
Bagalakote Crime: ಬಾರ್‌ ಮುಂದೆಯೇ ಧಗಧಗ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಕಾರು!; 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕೊ*ಲೆ ಯತ್ನ, ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಶಾಕ್!

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Prajwal B

Prajwal B

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