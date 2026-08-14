/Bagalakote Crime: ಬಾರ್‌ ಮುಂದೆಯೇ ಧಗಧಗ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಕಾರು!; 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕೊ*ಲೆ ಯತ್ನ, ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಶಾಕ್!

Bagalakote: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಾರು ಸ್ಪೋಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ (Car Blast Case Twist) ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಸ್ಪೋಟಕ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಸುಳಿವಿನಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಾರು ಸ್ಪೋಟದ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಮರ್ಮ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನದು ರಹಸ್ಯ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಬಾರ್ ಮುಂದೆ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟ!
ಅಂದು ಜುಲೈ 25ರ ರಾತ್ರಿ ಅಂದಾಜು 10 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷದ ಸಂದರ್ಭ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವರಾಜ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಂದ್ರಾ XUV300 ಕಾರು ಭಾರಿ ಭಯಾನಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕೆಲಕಾಲ ಗ್ರಾಮದೆಲ್ಲೆಡೆ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡಂತೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿತ್ತು. ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಜನರು, ಬಾರ್ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೆ, ಬಾರ್ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಯ್ತು ಎಂದು ಬಂದು ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾರು ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರವಾಗಿತ್ತು, ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಕಾರು ಯಾರದ್ದು?
ಕಾರು ಯಾರದ್ದು ಅಂತ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅದು ಮುಂದುಗಡೆ ಇದ್ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹನುಮಂತ ಅಥಣಿ ಅವರ ಕಾರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರುಸ್ಪೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಎಸ್ಪಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗೋಯಲ್, ಜಮಖಂಡಿ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಸೈಯದ ರೋಷನ್ ಜಮೀರ ಅವರ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತ್ತು.
ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಅನುಮಾನ, ಕೊನೆಗೂ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು
ಕಾರು ಸ್ಫೋಟದ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಬೇರೆನೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಸಂಶಯದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಇಂದು ಸ್ಪೋಟದ ಹಿಂದಿನ ರೋಚಕ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಐದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ಹಣದ ವಿಚಾರವೇ ಕೊಲೆ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಎಸ್ಪಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗೋಯಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಎಸ್ಪಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶದಲ್ಲಿ ಜಮಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯ ತಂಡ, ಸೋಕೊ ತಂಡ, ಬಾಂಬ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ತಂಡ, ಶ್ವಾನದಳದ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಇದು ಕೊಲೆ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಡೆದ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಬ್ಬಾಳಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗಾಗಿ ಕೊಲೆ ಯತ್ನದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹನುಮಂತ ಅಥಣಿ ಅವರು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಐದು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ ಹನುಮಂತ ಅಥಣಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತ ಲಿಂಗಪ್ಪನ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಶಿವಾನಂದ ಜಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಯುವಕ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟ 40 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 67 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಶಿವಾನಂದ?
ಆದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲ ಹಂತದ 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಶಿವಾನಂದ ಜಲ್ಲಿ, ಹನುಮಂತ ಅಥಣಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಣ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹನುಮಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ.. ಹೀಗಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡುವ ಬದಲು ಹನುಮಂತನನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಣ, ಆಸ್ತಿ ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ ಶಿವಾನಂದ ಮತ್ತು ತಂಡ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಕಾರು ಸ್ಪೋಟಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಶಿವಾನಂದ ಜಲ್ಲಿ,ರೇವಣನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿದರಿ, ಮಹಾದೇವ ಸಂಗಾಪುರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭದ್ರನ್ನವರು ಸೇರಿ ಆರು (ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳು, ಇಬ್ನರು ಸ್ಪೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಿದ ಅಂಗಡಿಯವರು) ಜನರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಸ್ಪೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಗಜಾನನ ಎಂಬ ಆರೋಪಿ ಬಂಧವಾಗಬೇಕಿದೆ.
ಸ್ಪೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದ ಗಜಾನನ ವಿಜಯಪುರದ ಕನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಪೋಟಕ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 200 ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಪೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 600 ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಗಜಾನನ ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಶಿವಾನಂದ ಮತ್ತು ತಂಡ ಹನುಮಂತನ ದಿನಚರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಜುಲೈ 25 ರ ರಾತ್ರಿ ಹನುಮಂತ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡುವ ವೇಳೆ ಸ್ಪೋಟಿಸಲು ಸಜ್ಕಾಗಿದೆ.
800 ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿ ಖರೀದಿ, ಕಾರು ಸ್ಫೋಟಿಸಲು ಬಳಕೆ
ಖರೀದಿಸಿ ತಂದ 800 ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 30 ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಟೊನೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಸ್ಪೋಟಕ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಹನುಮಂತನ ಮಹಿಂದ್ರ XUV 300 ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಎಡಚಕ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಪೋಟಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಡಿಟೊನೇಟರ್ ವಾಯರ್ ಬಳಸಿ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕಾರನ್ನ ಸ್ಪೋಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಹನುಮಂತ ಅಥಣಿ ಕಾರಿನ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೋಟದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋಟಕ ಅಳವಡಿಸುವವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕೊಲೆ ಸಂಚು ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳಮ್ಮ ಬಂಧಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಎಸ್ಪಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೋಯಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಸ್ತಿ, ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆಗೆ ವಿಫಲ ಯತ್ನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ಸ್ಪೋಟ ಪ್ರಕರಣದ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.