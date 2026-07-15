/Kalaburagi: ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಜೈಲಿನಿಂದಲೇ ಕೈದಿಗಳು ಪರಾರಿ ಪ್ರಕರಣ; ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದ ಪೊಲೀಸರು

Central Jail: ಜೈಲಿನ ಗೋಡೆ ಹಾರಿ ಕೈದಿಗಳು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುತ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುತ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಸಜಾ ಕೈದಿಗಲು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ ನಿಂದ ಗೋಡೆ ಹಾರಿ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಆಡಿದ ಸಜಾ ಕೈದಿಗೆ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 14 ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿನಿಂದ (Kalaburagi Central Jail) ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೂವರು ಕೈದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಓರ್ವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪೋಲಿಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಹೌದು, 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನ ಬ್ಯಾರಕ್ ಸರಳು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿ ಕಂಬಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮೂವರು ಸಜಾ ಕೈದಿಗಳು ಕಲಬುರಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ ನಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೂವರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪೋಲಿಸರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೂವರು ಸಜಾ ಕೈದಿಗಳ ಪೈಕಿ ಸಂತೋಷ್ ಎಂಬ ಕೈದಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಪೋಲಿಸರು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪೋಲಿಸರಿಗೆ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಶರಣಾಗಲು ಸೂಚಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ಪೋಲಿಸರ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಪೋಲಿಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಪೋಲಿಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲು & ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪೋಲಿಸರು ಆರೋಪಿಯ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಆರೋಪಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಪೋಲಿಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿನಿಂದಲೇ ಕೈದಿಗಳು ಪರಾರಿ!
ಕಲಬುರಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ಕೈದಿಗಳು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿರೋದೆ ಬಲು ರೋಚಕವಾಗಿದೆ. ಸಜಾ ಕೈದಿಗಳಾದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ತಾನ್, ಸಂತೋಷ್, ಹಾಗೂ ಸಾಗರ್ ಜೈಲಿನ ಗೋಡೆ ಹಾರಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಸಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಜೈಲಿನ ಬ್ಯಾರಕ್ ನ ಕಿಟಕಿಯ ರಾಡ್ ಮುರಿದ ಕೈದಿಗಳು ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ ಏಣಿ ಮೂಲಕ ಗೋಡೆ ಹತ್ತಿ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೇ ಹಗ್ಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೈಲಿನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾರಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾರಕ್ ಸರಳು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಕೈದಿಗಳು, ಜೈಲು ಬ್ಯಾರಕ್ ನ ಕಂಬಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೈದಿಗಳು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವವರ ಬಳಿ ಹಣ ಕಸಿದುಕೊಂಡು 500 ರೂ. ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೈದಿಗಳಾದ ಸಾಗರ್, ಸಂತೋಷ್, ಹಾಗೂ ಮಸ್ತಾನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಹಣದಿಂದ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ತೆಲಂಗಾಣದ ಜಹೀರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲು ಕೈದಿಗಳು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಜಹೀರಾಬಾದ್ ನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಕಳೆಯಲು ಸಜಾ ಕೈದಿಗಳು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಲಬುರಗಿ ಪೋಲಿಸರು ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಕಮೀಶನರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು 3 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳ ಪರಾರಿ ಹಿನ್ನಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಮತ್ತು SP, ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಪೋಲಿಸರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 4 ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಪರಾರಿಯಾದ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಸಜಾ ಕೈದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂಧಿಸಲು ಹೋದ ಪೋಲಿಸರ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಸಜಾ ಕೈದಿಗೆ ಪೋಲಿಸರು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಾರಿಯಾದ ಇನ್ನಿಬ್ಬರ ಕೈದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚಿ ಸಜಾ ಕೈದಿಗಳು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿರೋದು ಪೋಲಿಸರಿಗೆ ತಲೆ ನೋವಾಗಿದೆ...