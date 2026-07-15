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Kalaburagi: ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಜೈಲಿನಿಂದಲೇ ಕೈದಿಗಳು ಪರಾರಿ ಪ್ರಕರಣ; ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದ ಪೊಲೀಸರು

Prisoners Escape: ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ ನಿಂದ ಗೋಡೆ ಹಾರಿ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಆಡಿದ ಸಜಾ ಕೈದಿಗೆ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 14 ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಜೈಲಿನಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಮೂವರು ಕೈದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಓರ್ವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪೋಲಿಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 15, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:58 PM IST
Kalaburagi: ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಜೈಲಿನಿಂದಲೇ ಕೈದಿಗಳು ಪರಾರಿ ಪ್ರಕರಣ; ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದ ಪೊಲೀಸರು
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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