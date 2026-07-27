ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮೂಲದ ಯುವತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಶ್ರಯ, ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ‘ಸಖಿ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಟರ್’ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬರಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷಿ ನರೇಂದ್ರ ದನವಾರ್ (೨೬) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪತಿಯ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ದೂರು ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂತೋಷಿ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ರಮಿತಾ ಗುಮಚಿ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಪರಸನ್ನವರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 'ಅಕ್ಕಪಡೆ'ಯ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಜುಲೈ ೨೧ ರಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಖಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು.
ನಂತರ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಖಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ ಸೀಮಾ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ, ಆಕೆಯ ಮೂಲ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ತಾಲೂಕು, ಬರಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸಖಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಿರಂತರ ಸಮನ್ವಯದಿಂದಾಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಕೊನೆಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಸಖಿ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಈ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.