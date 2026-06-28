/ಸಂಶಯದ ಭೂತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಅಡುಗೆ ಮಹಿಳೆ!: ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಡಿದು ಕೊಂದ ಪಾಪಿ ಪತಿ!

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಸಂಶಯದ ಭೂತ ಹಾಗೂ ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಬಲಿಯಾಗಿರುವ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪತಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕಡಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದೆ.
ಸಂಶಯದ ಭೂತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಶೋಭಾ!
ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖವಟಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲದವರಾದ ಪರಗೂಂಡ ಸಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಶೋಭಾ (35) ದಂಪತಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ 15 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಶೋಭಾ ಅವರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಔಜಿಕರ ಮಠದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪತಿ ಪರಗೂಂಡ ತೀವ್ರ ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡತೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸಂಶಯ ಪಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದನು.
ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ!
ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಎಂದಿನಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಶೋಭಾ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ, ಸಂಶಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಪಿ ಪತಿ ಪರಗೂಂಡ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮನಸೋಇಚ್ಛೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ದಾಳಿಯ ತೀವ್ರತೆಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಶೋಭಾ ಅವರು ಮಲಗಿದ್ದ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಥಣಿ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಬಳಿಕ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಪತಿ ಪರಗೂಂಡ ಸಾರವಾಡನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಥಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 15 ವರ್ಷ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಸಂಶಯದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ ಪಡೆದ ಪತಿಯ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.