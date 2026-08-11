/ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಟು ಅಷ್ಟೇ, ಯುವಕ ಸಾ*ವು.. ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

Kalaburagi Sedam taluk: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಲಾಟೆಗಳು ಅಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ, ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಮುಂದು ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಂಥಹಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಜಗಳಗಳೇ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆವರೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಸಣ್ಣ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಯುವಕನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಕಲಬುರಗಿಯ ಭಾಗ್ಯವಂತ (24) ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವಕ. ಆರೋಪಿ ನಬೀಮ್ ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಮತ್ತು ಜೆಸಿಬಿ ಚಾಲಕ ನಬೀಮ್ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಭಾಗ್ಯವಂತನು ನಬೀಮ್ನ ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಎದೆ ಮೇಲಿನ ಶರ್ಟ್ ಹಿಡಯುತ್ತಿಯಾ ಎಂದು ನಬೀಮ್ ಕೋಪಗೊಂಡ, ಭಾಗ್ಯವಂತನ ಕೆನ್ನಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಹೊಡೆದು ಏಟು ಜೋರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಕುಸಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದಿದ್ದಾನೆ. ಹೊಡೆದ ಏಟು ಭಾಗ್ಯವಂತನ ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಜೀವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿ ನಬೀಮ್ನನ್ನು ವಂಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಸಂಬಂಧ ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೃತನ ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಹೇಳತೀರಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಜಗಳ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ;
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಾಕಪ್ ಡೆ*ತ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಐಡಿ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸಿಐಡಿ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಐಡಿ ಡಿವೈಎಎಸ್ಪಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾಗಳು ಸತತ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಕಪ್ ಡೆ*ತ್ಗೆ ಕಾರಣವೇನು, ಆರೋಪಿಗಳ ಪಾತ್ರವೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸಿಐಡಿ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಲು ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ.