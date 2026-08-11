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ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಟು ಅಷ್ಟೇ, ಯುವಕ ಸಾ*ವು.. ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

ಭಾಗ್ಯವಂತ ಮತ್ತು ಜೆಸಿಬಿ ಚಾಲಕ ನಬೀಮ್ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಭಾಗ್ಯವಂತನು ನಬೀಮ್‌ನ ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ.

Written ByBhimappa
Published: Aug 11, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:29 AM IST
ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಟು ಅಷ್ಟೇ, ಯುವಕ ಸಾ*ವು.. ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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