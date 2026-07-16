/ಗದಗದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮ: ಹಲವು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತು ವಶ

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್ನನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸರಣಿ ಕಳ್ಳತನ, ನಕಲಿ ಬ೦ಗಾರ ತೋರಿಸಿ ವಂಚನೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಾಮ್ರದ ಪೈಪ್ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳವರೆಗೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಾಮ್ರದ ಪೈಪ್ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದ್ರಿಂದ ಗದಗ ಎಸ್ಪಿ ರೋಹನ್ ಜಗದೀಶ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಳುವಾದ ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಗದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಟಗೇರಿ ಬಡಾವಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ:
ದಿನಾಂಕ:-24.06.2026 ರಂದು ಗದಗ ನಗರದ ಬೆಟಗೇರಿ ಬಡಾವಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಸಿ ರಾಣಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ದಂಡಪ್ಪ ಮಾನ್ವಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದ 250 ಮೀಟರ ಉದ್ದದ್ದ ತಾಮ್ರದ ಪೈಪಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಟಗೇರಿ ಬಡಾವಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 56/2026 ಕಲಂ 303[2] ಬಿಎನ್ಎಸ್-2023 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ರಕಂ 137,000-00 ರೂಪಾಯಿಗಳ ತಾಮ್ರದ ಪೈಪಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಆರೋಪಿತರು ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ: ಅಜಯ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ ಬಸರಿಗಿಡದ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಂಡಪ್ಪ ಮಾನ್ವಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗದಗ ರವರು ಬೆಟಗೇರಿ ಬಡಾವಣೆ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ರೋಹನ ಜಗದೀಶ ಐಪಿಎಸ್, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರಕ್ಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಸಜ್ಜನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರಭಾರ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಧೀರಜ್, ಬಿ. ಸಿಂಧೆ ಸಿಪಿಐ ಬೆಟಗೇರಿ ವೃತ್ತ ಗದಗ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು.
ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಎಸ್. ಜೋಗದಂಡಕರ, ಪಿಎಸ್ಐ (ಕಾ.ವ.ಸು), ಶ್ರೀ ಪಿ ಎಫ್ ಹುಡೇದ ಎಎಸ್ಐ, ಎನ್ ಬಿ ಶಿವಣ್ಣವರ ಮಎಎಸ್ಐ, ಐ ಎಸ್ ಲಮಾಣಿ ಎಎಸ್ಐ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಜುಲೈ 12, 2026 ರಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾದ ತಾಮ್ರದ ಪೈಪಗಳ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು ರೂ. 55,000/- ಮೌಲ್ಯದ, 100 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರುವ ತಾಮ್ರದ ಪೈಪಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಗಲಭೆ, ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ, ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಅಂತಹವರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ತರದೆ, ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವ ಆದೇಶ ಗದಗ ಪೋಲಿಸರು ಕೈ ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾಜವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಸಂದೇಸವನ್ನು ಗದಗ ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.