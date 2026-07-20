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Davanagere: ಮದುವೆಯಾದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸರ್ವೇಯರ್‌ ಸಾವು; ಡೆ*ತ್‌ನೋಟ್‌ನಲ್ಲಿತ್ತು ಸಾ*ವಿನ ರಹಸ್ಯ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊರಟೂರು ಸಮೀಪದ ತುಂಗಾ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ (Tunga Canal) ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸರ್ವೇಯರ್ ಮಣಿಕಂಠ ಅವರ ಮೃತದೇಹ  ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಮಣಿಕಂಠ ಡೆತ್‌ನೋಟ್ (Death Note) ಬರೆದಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 20, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:20 PM IST
Davanagere: ಮದುವೆಯಾದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸರ್ವೇಯರ್‌ ಸಾವು; ಡೆ*ತ್‌ನೋಟ್‌ನಲ್ಲಿತ್ತು ಸಾ*ವಿನ ರಹಸ್ಯ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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